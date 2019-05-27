600 milyon liralık bayram tadı

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle aileleri alışveriş telaşı sardı. Alışveriş listesinin başında ise bayramda misafirlere ikram edilecek çikolata ve şeker yer alıyor. Bayram coşkusunu katlayan ikramlık çikolatayı Türkiye’de en fazla tüketen bölge İç Anadolu. Dolayısıyla çikolata satışının en fazla olduğu bölge de yine burası. İkinci sırada ise Marmara Bölgesi yer alıyor. Bayramlık şekerin en fazla yenildiği bölgeler sıralamasında ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu ilk sırayı alıyor. İç Anadolu da en fazla bayramlık şekerin satıldığı ikinci bölge. Türkiye’deki hediyelik ve ikramlık çikolata ve bayram şekeri pazarının büyüklüğü ise 600 milyon lira.

ÇİKOLATA 40 TL

Türkiye’de ikramlık (kilo ile satılan) ve hediyelik (paketli) çikolata pazarında toplam satışın yüzde 75’i bayram döneminde gerçekleştiriliyor. Bu bayram ikramlık çikolatanın kilogram perakende satış fiyatı 30-40 lira arasında değişiyor. Bayramlık şekerin kilogram fiyatı ise 15-25 lira aralığında. Türkiye’de kişi başı çikolata tüketimi 1.2 kilogram. Bu tüketim miktarı başka ülkelerde daha fazla. Örneğin, İngiltere’de bir kişi yılda 11 kilogram çikolata yiyor. Yani Türkiye’de pazarın önü açık, bu da şirketleri yeni girişimlere yönlendiriyor.

6 BİN 500 EK İSTİHDAM

Türkiye atıştırmalık pazarında 30 yıldır faaliyet gösteren Şölen, 120 ülkeye de ihracat yapıyor. Cirolarının yüzde 60’ının ihracat, yüzde 40’ının ise iç pazar kaynaklı olduğunu belirten Şölen’in CEO’su Elif Çoban, “2018’de 1.4 milyar lira ciro yaptık. 2019 ciro hedefimiz ise 2 milyar lira. İhracatımız da 2019’un ilk üç ayında yüzde 21 büyüdü” dedi. İstanbul ve Gaziantep’te bulunan tesislerinde toplam istihdamlarının 2 bin 300 kişi olduğunu belirten Çoban, bayram döneminde ise 50 bin satış noktasında, 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağladıklarını söyledi.

ALIRKEN BUNLARA BAKMAYI UNUTMAYIN!

✔ İlk önce ürünün markasına, güvenirliğine bakın.

✔ Kilogram fiyatı 30 TL’nin altında olan ürünlerin taklit veya kalitesiz çikolata olma ihtimali yüksek.

✔ Çok ucuz ve merdivenaltı çikolataları gerçek çikolata ile karıştırmayın.

✔ Üzerinde kokolin veya kakao kaplı yazan ürünler gerçek çikolata değildir.

✔ Gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden birisi pürüzsüz olması. ✔ Mat renkli çikolatalardan kaçının, parlak renkli olanları tercih edin.

✔ Gerçek çikolatanın tadı homojendir, kendine özgü aromasının ağızda uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekir.

✔ Ağızda metal tadı olmamalı ve ağız içinde yağlı, yapışkan kalıntı veya tabaka bırakmamalıdır.

✔ Tadı acı olan çikolataları almayın, ürünün taze olmadığını gösterir.

✔ Çikolatanın ambalajlı olmasına özen gösterin. Etiketini dikkatli okuyun. Ambalajsız, üreticisini bilmediğiniz ürünlerden uzak durun.