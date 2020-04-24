600 yıldır iftar sofralarının vazgeçilmezi: Güllaç
Atalarımız “11 ayın sultanı Ramazan, tatlıların sultanı da güllaçtır” demiş. Covid-19 salgını nedeniyle pastanelerin, tatlıcıların çoğu kapalı. Canı güllaç isteyen ama “Bu zamanda güllacı nereden bulacağız” diye endişelenenlere müjde! Bekir Saçar- bekir.sacar@posta.com.tr/ #cumapostası
24 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Cuma Postası Jürisi, Türkiye’nin en leziz güllaçlarını yapan mekanları belirledi. Telefonla siparişinizi verin, tadına doyum olmayan güllacınız kapınıza gelsin.
KONAK PASTANESİ-İSTANBUL
Nişantaşı’nın gurme ve butik pastanesi Konak, 45 yıldır müşterilerine en leziz ürünleri sunuyor. Dört yıl önce kapanan işletme, geçen ay yeni mekanını Nişantaşı Şakayık Sokak’ta açtı. Konak Pastanesi’nin dillere destan güllacını mutlaka tatmalısınız. (0212) 234 44 14
KARAKÖY GÜLLÜOĞLU-İSTANBUL
70 yıllık Güllüoğlu baklavalarının namı tüm dünyaya yayıldı. Baklavaları gibi güllacı da enfes! Günlük taze süt, fındık, Antep fıstığı, Hindistan cevizi ve kirazla süslenen bu Ramazan tatlısının glütensiz olanı da var. (0212) 249 96 80
DİVAN PASTANELERİ- İSTANBUL
Türkiye genelinde yirmiden fazla şubesi olan Divan Pastanesi, güllacın içine bolca file badem, dışınaysa Antep fıstığı koyuyor. Bazı şubeleri kapalı olsa da açık olanlar siparişinizi evinize ulaştırıyor. Divan’ın efsane rokokosunu da tavsiye ederiz. (0216) 250 96 00
EMİRGAN SÜTİŞ-İSTANBUL
Özellikle sütlü tatlılarıyla meşhur olan İstanbul’un klasiği Sütiş’in on beş şubesinden yalnız Emirgan şubesi açık ve evlere paket servis yapıyor. Kendi mandıralarının sütüyle hazırladıkları güllacın içine ceviz ve fındık koyup çilekle süslüyorlar. (0212) 323 50 30
YUNUSLAR KARADENİZ FIRINI-BODRUM
Bodrum’a giden herkesin mutlaka uğradığı bu fırının tüm ürünlerinin birbirinden leziz olduğu konusunda herkes hemfikir. Yufkanın en incesi, Antep fıstığı, ceviz ve günlük süt ile yapılan güllaç, nar ve çilek taneleriyle süsleniyor. (0252) 316 41 37
REYHAN PASTANESİ-İZMİR
Yolu Alsancak’a düşen herkes, ünü tüm Türkiye’ye yayılmış bu pastaneye mutlaka uğrar. Hem enfes tatlılarıyla damağına ziyafet çeker hem de şöyle bir piyasa yapar. Birçok tatlı çeşidini menüsünde bulabileceğiniz işletmenin harika güllacına bir telefonla ulaşabilirsiniz. (0232) 700 19 65
GÜNDOĞDU İKBAL-ISPARTA
Güllaç sadece Ramazan ayında yapılır ama burası, yıl boyunca güllaç üretimi yapıyor. Üstelik tüm büyük şehirlere 24 saat içinde paket servisi var. Isparta’nın meşhur gül suyu ile yapılan bu tatlının gerçek adının ‘güllü aş’ olup zaman aşımıyla güllaç olduğunu biliyor muydunuz? (0246) 441 82 55
FERAH&EDO-KAHRAMANMARAŞ
64 yıldır dondurması ve güllacı ile bölgenin lideri olan işletme, güllaçta alışılmışın dışına çıkmayıp sadece Antep fıstıklı ve cevizli üretim yapıyor. Günlük sütle yapılan güllacın üstünü, mevsimine göre çilek, nar ve kirazla süslüyorlar. (0344) 225 03 03
ŞÖLEN PASTANESİ-KONYA
Katkısız doğal ürünlerden yaptığı harika tatlıları, pastaları, kekleri ve unlu mamulleriyle ünlü pastane tam 51 yaşında. Antep fıstığı, cevizli ve fındıklı güllacın dışında; çikolatalı, krokanlı ve frambuazlısı da mevcut. (0332) 322 05 91
ZEYNEL-ANKARA
1925’te İstanbul Yeniköy’de başlayan dondurma ve muhallebi macerası şimdi 22 şubesiyle yurt genelinde hizmet veriyor. Şubeleri şimdilerde kapalı ama paket servisine devam ediyor. Zeynel’in enfes dondurmalı güllacı 90 yılı aşkın süredir dillerde. (0312) 426 46 80
VENEDİK PASTANESİ-ADANA
Venedik, hem pastane hem de çok fonksiyonlu bir kafe. Pastanenin unlu mamulleri, pastaları, sütlü ve çikolatalı tatlıları Adana’ya nam salmış. Geleneksel tatlı çeşitlerini de menüsüne ekleyen Venedik’in güllacı da damaklara ziyafet çeken cinsten. (0322) 435 14 35
ORKİDE PASTANESİ-GAZİANTEP
Antep fıstığıyla namı dünyaya yayılan Gaziantep’in en iyi güllacını Orkide Pastanesi’nden alabilirsiniz. Bir telefonla Antep fıstıklı ya da cevizli güllacınız en taze haliyle evinize gelsin. (0342) 215 15 00
ÜLKÜ PASTANESİ-BURSA
1967’den beri lezzetinden ödün vermeden yoluna devam eden pastanenin kestaneli poğaçası, tahinli pidesi, cevizli ve üzümlü kekleri yarım asırdır Bursalıların vazgeçilmez tatkarı. Güllacın lezzeti ve hafifliği yiyenleri mest ediyor. (0224) 223 66 63
SAMANYOLU PASTANESİ-ANTALYA
30 yıldır Antalyalılara harika tatlar sunan Samanyolu Pastanesi, ününden dolayı yol tariflerinin de başlangıç noktasıdır. Düğün ve özel kutlama pastalarında tercih edilen ilk pastane olan Samanyolu, güllaçta da çok ama çok iddialı. (0242) 241 67 07
HİSAR PASTANESİ-BALIKESİR
45 senedir klasik ve yöresel tatlılarla Balıkesirlilerin damağına ziyafet çeken Hisar’ın; keçi, inek, koyun sütü karışımıyla yaptıkları güllacı bir yiyen bir daha yemek istiyor. (0266) 241 67 26