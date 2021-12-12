Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 61 nerenin plaka kodu? 61 plaka hangi şehir? 61 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

61 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

61 plaka kodu Trabzon İlimizin plaka kodudur. Trabzon'da görülecek taksi, araba, kamyon, dolmuş, motosiklet gibi motorlu taşıtların büyük bir kısmının plakası 61 rakamı ile başlar. Bu plaka kodu aracın Trabzon Trafik Müdürlüğüne kayıtlı olduğunun göstergesidir. Trabzon'da başka bir kod ile başlayan bir plakaya rastlandığında aracın misafir bir araç olma ihtimali çok yüksektir.

Trabzon, çok eskiden beri il olduğu için alfabetik isim sırasına göre verilen plaka kodlarından birine sahiptir. En eski 67 ilimizin plaka kodları bu esasa göre verilmiştir. O dönemdeki illerin içinde alfabetik sıraya göre Trabzon 61. sırada olduğu için bu kodu almıştır. 1990'lı yıllarda bazı ilçelere il olma vasfı kazandırıldıkça il oluş sırasına göre plaka kodları verilmeye devam edilmiştir.



