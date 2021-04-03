61 yıla yakın süredir bayilik yapıyorum insanlara umut dağıtıyorum. Bu mesleğe ben 1960 yılında eski Toto oyunları için kuyruklar olduğu dönemde başladım. Yıllardır Milli Piyango ve şans oyunları sektöründe işin içindeyim. Son dönemde işi artık oğluma devrettim ama senelerdir ailece bu işten ekmek yiyoruz.

"WHATSAPP İLE KAZANAN MÜŞTERİM OLDU"

Bu kadar yıl bayilik yapınca insanın başına çok ilginç olaylar da geliyor. Bir keresinde bir müşterim seyahate çıkacağı için telefonla oyun oynamamı rica etti. Genelde yüksek meblağlarla oynayan iyi bir müşterimdi, WhatsApp iletisinde “5.00 TL’lik oyna demişti” ben de bir sıfırı eksik zannedip olsa olsa bu 5.000 TL’dir diyerek onun namına oyunu oynadım. Sonra uçağa bindiği için telefonu kapalıydı ve kendisine ulaşamadım. Sonra ona ulaştığımda “500 TL’lik oyna demiştim ama kısmetimiz bu olsun artık sıkıntı yok, şansımız bol olsun” dedi. Ve ona oynadığım oyun ile çok güzel bir ikramiye kazandı. Sonra bu “senin şansın ile oldu” diyerek bana teşekküre geldi. Tesadüf de o hafta evlilik yıldönümümüzdü bana ve eşime güzel bir hediye takdim etti.

"ŞANSIMIZI DENEME İŞİ OĞLUMDA"

Arka arkaya devirler olup ikramiye yükselince biz bayilerin de heyecanı tabii ki artıyor. Bizim ailede şans oyunlarını bayi olarak oğlum oynar. Yüksek devirli dönemlerde özellikle şansını dener. Çılgın Sayısal Loto da 100 milyonu geçtiğinden beri ufak kuponlarla şansımızı deniyor.

BAYİLİKTE DÖNÜŞÜM YAŞANDI

Oyunseverlerin son dönemde Milli Piyango oyunlarına ilgisinin artma sebebi tahsilat prosedürlerinin kolaylaşması. Çok eski yıllarda ödeme işi bu kadar pratik değildi. Belli bedellere kadar biz burada hemen ödeme yapıyoruz. Bu ödemelerden bize de bir gelir kalemi kaldığı için bayiler için ikramiye ödeme özendirici oluyor. Büyük ikramiye kazananlar da bankaya gidip hemen parasını hesabına transfer edebiliyor. Bu da oyunlara ilgiyi artırıyor, bizim de bayi olarak kazanan kuponlara hemen terminal üzerinden kontrol ederek ödeme yapmamız müşterinin hoşuna gidiyor ve ciromuza katkı sağlıyor.

"CEPTEN ÇEKİLİŞ İZLİYORUZ KİMSEDE ŞÜPHE KALMIYOR"

Müşterilerin bayiye ve oyunlara itimat etmesi çok önemli. Şimdi teknoloji çok ilerledi çekilişler canlı olarak insanların cep telefonundan bile izlenebiliyor. Bizim mesleğin çok eski zamanları benim gençlik yıllarımda bu tip şeyler hayaldi. Sonuçları ertesi gün anca öğrenebilirdik. Şimdi vatandaşın çekilişi canlı canlı izleyerek görmesi güveni artırıyor. Kimsenin kafasında bir şüphe kalmıyor.

3-5-8'İ BANKO OYNAYAN MÜŞTERİ

Milli Piyango biletini desteden çekerken uğurunu deneyenler çok oluyor. Sağ eliyle çeken de var, amorti rakamını seçerek alan da var. Fakat en kararlısı yıllardır “3, 5, 8” rakamlarıyla kupon dolduran müşterim. Her zaman kuponu burada kendisi doldurur tüm kolanlara önce 3, 5 ve 8’i banko olarak işaretler diğer sayıları rastgele olarak işaretler. Eğer bir gün 3, 5 ve 8 rakamları aynı anda çıkarsa o müşterimiz büyük ikramiyeye çok yaklaşmış olacak.

"BAKLAVA GETİREN MÜŞTERİM VAR"

Oyunlara ilgi son dönemde yükselişe geçti. Kazı Kazan oyunlarına ilgi eskiye göre çok arttı. Kartı kazıyıp anında kazananlar çok oluyor. Son dönemde buradan Şans Topu’nda filan bir iki tane 5 bilen çıktı. İnşallah Çılgın Sayısal Loto’da 6’yı da biz veririz. Kazanan müşterinin sonradan bize tekrar döndüğü pek olmaz. Beylikdüzü’nden Milli Piyango almak için bize gelen bir müşterimiz var. Bir keresinde ona güzel bir ikramiye verdik, o da teşekkür için bize baklava getirmişti.