Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 62 nerenin plaka kodu? 62 plaka hangi şehir? 62 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

62 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her şehrin kendisine has bir güzelliği ve farklı özellikleri bulunur. Bunun yanı sıra aynı zamanda bir plakası vardır. Nasıl her insanın kendisini işaret eden bir kimlik numarası var ise aynı zamanda her şehrin de o şekilde bir plakası vardır. 62 plaka kodlu şehrimiz de Tunceli şehridir. Tunceli şehri ülkemizin bölgelerinden olan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir şehirdir.