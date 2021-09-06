620 çocuğun ailesi

İngiltere’de Pauline (81) ve Roger Fitter (86) çifti, 56 yılda 620 çocuğa koruyucu ailelik yaptı. Kendileri de beş çocuk sahibi olan çiftin, dört odalı evlerinde tek seferde en fazla 11 çocuğa koruyucu ailelik yaptıkları oldu. Çifte göre bu kadar çocukla başa çıkmanın en iyi yolu hepsine eşit davranmak.

Evde kıyafet ve yemek ayrımına müsaade etmediklerini söylüyorlar. O çift emekliye ayrıldı. Çift, baktığı tüm çocukların adını hatırlıyor. Bu sayede hafızalarının güçlü kaldığını anlatan çiftin geniş aile albümleri var. Fitter çifti “Sadece bahçedeki oyun parkının sessizliğine henüz alışamadık” diyor.