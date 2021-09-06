Dünya 620 çocuğun ailesi

620 çocuğun ailesi

Dünya

620 çocuğun ailesi

İngiltere’de 56 yıllık çift, ömrünü kimsesiz çocuklara adadı. 620 çocuğun koruyucu ailesi olan çift, ‘emekli’ye ayrıldı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 09:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere’de Pauline (81) ve Roger Fitter (86) çifti, 56 yılda 620 çocuğa koruyucu ailelik yaptı. Kendileri de beş çocuk sahibi olan çiftin, dört odalı evlerinde tek seferde en fazla 11 çocuğa koruyucu ailelik yaptıkları oldu. Çifte göre bu kadar çocukla başa çıkmanın en iyi yolu hepsine eşit davranmak.

Evde kıyafet ve yemek ayrımına müsaade etmediklerini söylüyorlar. O çift emekliye ayrıldı. Çift, baktığı tüm çocukların adını hatırlıyor. Bu sayede hafızalarının güçlü kaldığını anlatan çiftin geniş aile albümleri var. Fitter çifti “Sadece bahçedeki oyun parkının sessizliğine henüz alışamadık” diyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor