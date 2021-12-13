Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 63 nerenin plaka kodu? 63 plaka hangi şehir? 63 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

63 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Plakalar her zaman merak konusu olmuştur. Etrafımızda gördüğümüz taşıtların plakalarına bakarak acaba hangi şehrin plakası diye düşünürüz. 63 plaka kodunu kullanan şehir ise Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlı olan Şanlıurfa ilidir. 63 plaka kodunu kullanan tüm araçlar Şanlıurfa’ya kayıtlıdır.

Eğer aldığınız araç üzerinde 63 plaka kodu yazıyorsa araç Şanlıurfa'ya aittir. Harf grubu ise değişiklik gösterebilir. Bunun temel nedeni ise ilçelerin ismini ayırt etmektir. Yani Şanlıurfa'ya ait ilçeler 63 plaka kodunu kullanır ancak harf grubu ilçelere göre değişiklik göstermektedir.



