Magazin 63 yaşındaki Sharon Stone'un bikinili pozu olay oldu

63 yaşındaki Sharon Stone'un bikinili pozu olay oldu

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63 yaşındaki Sharon Stone'un bikinili pozu olay oldu

Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone, bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti. 63 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı yoğun ilgi gördü.

27 Haziran 2021, Pazar 23:57 Son Güncelleme:
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Hollywood yıldızı Sharon Stone, sarı bikinisi ile objektif karşısına geçti. Sıcak havanın tadını çıkaran Stone, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren 63 yaşındaki Stone, gönderisine, "Mutlu yaz..." notunu düştü. Ünlü oyuncu sarı bikinisi ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Sharon Stone'un bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. 

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