Hollywood yıldızı Sharon Stone, sarı bikinisi ile objektif karşısına geçti. Sıcak havanın tadını çıkaran Stone, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren 63 yaşındaki Stone, gönderisine, "Mutlu yaz..." notunu düştü. Ünlü oyuncu sarı bikinisi ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Sharon Stone'un bir hayli keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı.