Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 64 nerenin plaka kodu? 64 plaka hangi şehir? 64 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

64 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

64 plaka kodunun ait olduğu ilimiz Uşak ilidir. Uşak ilinin bütün ilçelerinde 64 olan plaka kodu kullanılır. Trafikte 64 plaka koduna sahip araçların hepsi Uşak iline kayıtlıdır. Bir ilin plaka kodu ayrıca o ilin posta kodunu oluşturan ilk iki hane ile de aynıdır. Plaka kodları genellikle il isimlerinin alfabetik bir şekilde sıralanması sonucu oluşturulmuş numaralardır. Ancak Türkiye'de sonradan il olan bölgelerimiz vardır ve bu bölgelerdeki plaka kodlarında bu sistem uygulanmaz.



