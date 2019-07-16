64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü

Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.’nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylelikle Adana’da metil alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

ADANA (İHA)