64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü

Adana’da 64 yaşındaki Vahap Y. metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti

16 Temmuz 2019, Salı 00:28
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64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü

Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.’nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti. 

Böylelikle Adana’da metil alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. 

ADANA (İHA)

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