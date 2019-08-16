6.5 aylık hamile Ece Vahapoğlu: Çok mutluyum, 60 oldum

Ece Vahapoğlu rahat bir hamilelik geçirmek ve normal doğum yapmak istediği için beslenmesine, sporuna önem veriyor.

Bebek bekleyen anne adaylarına deneyimlerini sosyal medyadan aktarıyor.

Sunucu önceki gün paylaştığı karelerin altına şöyle yazdı:

''Hamilelikte 26. haftama girerken tartı artık 60’ı gösteriyor. 51.7 başlangıç kilomdu. Yedinci aya yaklaşırken 8 kg aldım. Bunlar bir kadının mutlulukla, bedeniyle barışık olarak aldığı en keyifli kilolar.''