65 bin müşterinin kredi kartı borcu ertelendi
Corona virüs önlemleri kapsamında birçok banka müşterileri için kolaylık sağlamaya devam ediyor. VakıfBank tarafından yapılan açıklamada 65 bin müşterinin kredi kartı borçlarının ertelendiği ifade edildi.
06 Nisan 2020, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" dedi.
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