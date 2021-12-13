Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 65 nerenin plaka kodu? 65 plaka hangi şehir? 65 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

65 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Doğu Anadolu'da sıkça görebileceğiniz bir plaka olan 65 plaka kodunun hangi ile ait olduğunu öğrenmiş oldunuz. Van dışında bir yerde olsanız dahi 65 plaka kodunu görebilirsiniz. Bu plakayı gördüğünüz zaman Van şehri aklınıza gelecektir. Eğer gördüğünüz plakanın hangi ilçeye ait olduğunu merak ediyorsanız harf grubuna bakmanız gerekmektedir. Bu sayede ilçenin adını kolayca bilebilirsiniz. 65 plaka kodunun Van şehrine ait olduğu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Genel kültür bilgisi olarak bir gün işinize yarayabilir.



