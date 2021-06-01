Kültür & Sanat '6,5 Ruble' sanatseverleri bekliyor

'6,5 Ruble' sanatseverleri bekliyor

Kültür & Sanat

'6,5 Ruble' sanatseverleri bekliyor

Arthan Gallery Denef Huvaj’ın Türkiye’de açılan en kapsamlı sergisi “6,5 Ruble” ile 4 Haziran’da izleyicisiyle buluşuyor.

01 Haziran 2021, Salı 20:37 Son Güncelleme:
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Rusya’da mühendislik ve güzel sanatlar eğitimi alan Denef Huvaj, iki coğrafya arasındaki bağların izinde uzun suredir Türkiye, Kuzey Kafkasya ve Abhazya'da fotoğraf ve video işler üretiyor.

Sanatçı gittiği her yerde, kadrajlarıyla araladığı sıradan anları, muazzam güzellikte bir dünyaya açılan gizemli kapılar haline getiriyor. Bu kapıların aralığından zamanın gözlerinin içine bakıyor.

Denef Huvaj. geçmişinin geleceğini içine aldığı bir kültürde o da tıpkı zaman gibi hem her yerde hem de hiçbir yerde. Sürgünlerde, şairlerde ve aşıklarda gelişen bu yetinin bir benzeri de çocuklarda görülür: Bir ızdırap hazinesi olan geçmişi merhametle kucaklayabilmesi için kaybedecek hiçbir şeyi olmamalı insanın; çocukluğunun avucundaki 6.5 Ruble dışında.

Denef Huvaj’ın video, fotoğraflardan oluşan 6,5 Ruble isimli sergisinin küratörlüğünü Sinem Dişili üstleniyor.

Arthan Arthan Gallery’nin tarihi atmosferinde bütünüyle bir enstalasyona dönüşen sergiyi 4 Haziran- 31 Temmuz tarihleri arasında ziyaret edebilirsiniz.  

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