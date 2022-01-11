Sanat tarihçisi Christopher Wright, 1970'te 65 sterline satın aldığı Flaman ressam Anthony van Dyck'in resminin bir kopyasının gerçek olabileceğini keşfetti. Kral I. Charles'ın saray ressamlığını yapan Van Dyck, 1632'de şövalye unvanına layık görülmüştü.

Wright, Londra'dan aldığı tabloyu tuhaf bir şekilde enine boyuna incelemediğini söyleyerek "Terzi kendi söküğünü dikemezmiş" diye ekledi.

Wright, Van Dyck'in bazı tabloları 7 haneli meblağlara satılsa da elindeki eserin 40 bin sterlin değerinde olabileceğini belirtiyor.

İspanyol Prensesi Isabella Clara Eugenia'nın portresi yıllarca Wright'ın oturma odasında asılı olarak durmuş. Tablonun gerçek olabileceğini fark eden Wright onun şimdi bir kamu kurumuna gitmesini istiyor.

Sanat tarihçisi tabloyu 17. yüzyıldan kalma Hollanda ve Flaman tablolarından oluşan bir koleksiyona sahip Birleşik Krallık'ın Barnsley semtindeki Cannon Hall Müzesi'ne sergilenmesi için verecek.

Wright'ın gerçek olup olmadığını tespit ettiği eserler arasında Ferens Sanat Galerisi'ndeki George Stubbs'ın tabloları yer alıyor ve Rembrandt gibi 17. yüzyıl sanatçılarının tabloları üzerine çalışmaları bulunuyor.

Wright evindeki tabloyu Oxford Ashmolean Müzesi'nin küratörü Colin Harrison'ın dikkatini çekmesinin ardından yakından incelediğini belirtiyor.

Sanat tarihçisi şu ifadeleri kullanıyor:

"Beni görmeye geldi. Sohbet ettik. 'Resminizin gerçekten Van Dyck'e ait olduğunu düşünüyorum' dedi."

Tablonun 1628 ila 1632'de yapıldığı düşünülüyor.

Kendall Francis ve Timothy McCall'ın hazırladığı Courtauld Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün raporunda Van Dyck ve atölyesinin bu tür birçok portre ürettiği ve asistanlarının bu üretime hangi ölçüde dahil olduğunu belirlemenin "çok zor" olabileceği ifade edildi.





Kaynak: Independent Türkçe