65 yaş aylığı ne kadar oldu? Ne zaman yatırılıyor?

Bugün yaşlı aylığı alanları sevindiren bir gelişme yaşandı. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Şimdi yalı aylığı alanlar maaşları ne zaman yatılacağını merak ediyor.

65 YAŞ MAAŞI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan, aylık geliri geçinemeyecek kadar az olan ve kimi kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan üç aylık desteğe yaşlılık aylığı deniyor. Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üçer aylık periyotlar halinde veriliyor. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde 65 yaş aylığı ilk olarak Mart 2019'da yatacak.

65 YAŞ MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Yaşlılık maaşı almak için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartların sağlanması durumunda yaşlılık maaşı başvurusunda bulunan kadın-erkek her vatandaş bu imkandan faydalanabiliyor. İşte o kriterler;

– 65 yaşını doldurmuş olmak,

– Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.

– Aylık gelirin 484 liranın altında olması; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor.Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.

Eğer bu şartları taşıyorsanız 65 yaş aylığı alamazsınız!

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,

– Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,

– Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,

– Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,

– Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler.

Yukarıda belirtilmiş olan şartları taşıyan kişilerin 2022 aylığını alma hakları bulunmamaktadır ve başvuruları da kabul edilmemektedir.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

– Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

– Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

– Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

– Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

– SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

– 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi'lik kararı alınacak.