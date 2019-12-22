65 yaş aylığına zam geliyor

Daha önce 3 aylıktı

Kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. 650 binden fazla kişinin yararlandığı bu hak, Eylül 2018’den önce üç ayda bir yatırılıyordu. Yapılan düzenlemeyle ödeme her ay ve 500 lira olarak belirlendi. Daha sonra gelen zamlarla tutar sürekli arttı.

Memur maaşına endeksli

2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056’dan 0.138459’a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Bu artışa göre yeni muhtaç yaşlı maaşı da aylık 601 liradan 637 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık’a kadar geçeli.

680 liraya çıkacak

Ocak itibarıyla yeni zamlı maaş devreye girecek. Peki ne kadarlık bir artış olacak? Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zammı cebe koyacak olan memur ve emeklisine aralıkta enflasyon eksi çıkmazsa en az yüzde 4+0.71 fark eklenecek. Merkez Bankası’nın hedeflediği doğrultuda gerçekleşmesi halinde ikinci 6 ay için enflasyonun yüzde 6-6.5 civarında olabileceği öngörülüyor. Buna göre farkla birlikte ocak zammı yüzde 5.5-6 arasında gerçekleşecek. Bu durumda yeni 65 yaş aylığının 675-680 liraya yükselmesi bekleniyor.

1 ayda sonuçlanıyor

65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa başvurabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.