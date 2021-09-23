Türkiye 65 yaş üstü aşılanma oranı İstanbul'da yüzde 91,2'ye çıktı

65 yaş üstü aşılanma oranı İstanbul'da yüzde 91,2'ye çıktı

Türkiye

65 yaş üstü aşılanma oranı İstanbul'da yüzde 91,2'ye çıktı

İstanbul'daki 1 milyon 316 bin 317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerin aşı oranları açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 65 yaş ve üstünün aşılama oranının yüzde 91,2'ye yükseldiğini belirtti.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:39 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki 1 milyon 316 bin 317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerin aşı oranlarını açıkladı.

Yerlikaya, "1. doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız." ifadelerini kullandı.

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