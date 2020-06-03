65 yaş üstü için vergi dönemi

Vergi süreçleri başlayan bu mükellefler, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran Salı gün sonuna kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

Yasağı süren bekleyecek

65 yaş ve üstünde olan ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden mükelleflerin söz konusu mücbir sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar devam edecek. Öte yandan mükellef tarafından 27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran’a kadar verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri 27 Temmuz gün sonuna kadar verilecek.



