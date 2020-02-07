65 yaş üstü ücretsiz taşımada 2 formül

Dün Meclis’te konu ile ilgili bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlayan Yerel Yönetimlerden Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 65 yaş üstünün ücretsiz biniş hakkı konusunda iki formül üzerinde çalışıldığını söyledi. Mehmet Özhaseki, ilk teklifin 65 yaş üstü vatandaşların mesai saatleri sonrasında indirim haklarının geçerli olması olduğunu, ikinci teklifin ise ücretsiz biniş hakkının git gel olarak günde iki kez kullanılması yönünde olduğunu ifade etti.

Özhaseki, “Bana göre ikisi de makul teklifler. Ama ikisi de siyaset kurumunun yahut AK Parti Genel Merkezi’nin oturup da karar vererek ‘bu bizim görüşümüzdür’ diyerek ortaya koyduğu görüşler değil. Bunlar daha öneri boyutunda. Siyaset kurumu daha karar vermedi” dedi.



