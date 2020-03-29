Hülya Koçyiğit -72 yaşında

Bütün dualarım ülkem için

Ülkem için endişeliyim fakat üstesinden geleceğimize inanıyorum ve umutluyum. Bu konuda uzmanların uyarılarını dikkate alıyorum ve bakanlığın aldığı kararları destekliyorum. 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağına keşke herkes uysa... O zaman sadece kendimizi değil etkileyeceğimiz diğer insanları da korumuş olacağız.

Çalıştığı için dışarı çıkmak zorunda olan herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bütün dualarım ve iyi dileklerim ülkem için. Bu süreci hep beraber atlatmak için sevdiklerimizle telefondan görüşelim. Bu önlemler herkes dikkate aldığında değerli ve verimli olur.

Erdal Özyağcılar - 72 yaşında

Sokağa çıkma yasağı herkesi kapsamalı

Bu büyük bir felaket. Sokağa çıkmıyorum ve çıkanları anlamakta güçlük çekiyorum. Ailem ve çocuklarımla Küçükkuyu’dayız. Tıpçı olmadığımdan koronavirüs konusunda yorum yapmayı sevmiyorum.

Fakat sokağa çıkma yasağı yalnız 65 yaş üstünü değil herkesi kapsamalı, çünkü sadece 65 yaş üstü ölmüyor. Milletçe bunu aşacağımıza eminim. Elimde yarım kalan bir senaryom vardı, şimdi oturdum onu yazıyorum. Vaktimi değerlendiriyorum.

Nebahat Çehre - 76 yaşında

Yaşlılara gösterilen tavır cahillikten ibarettir

Hiç sokağa çıkmıyorum. Evde bolca kitap okuyorum, film izliyorum, kendime daha fazla vakit ayırıyorum. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kararı doğrudur ama sokaktaki yaşlılara gösterilen tavır cahillikten ibarettir. Ben bunu yapanların cahilliğine veriyorum.

Yaşanmışlık bir kitap gibidir, o tecrübeye sahip insanlara bu davranışları yapamazsınız, saygısızlıktır. Ama herkes nasıl da tepki gösterdi bu birkaç saygısız insana! Hele bu zamanlarda daha da hassas olmak gerekiyor. Biri bencil ve kötüyse bu süreçlerde daha çok ortaya çıkıyor. İnsanın insanlığını bu süreçte göstermesi lazım.





Halil Ergün - 73 yaşında

Herkese sabır diliyorum

Evim bahçeli olduğu için pek eve kapanmış gibi hissetmiyorum. Bu virüs daha fazla yayılmadan biter umarım. Dilerim daha kötü günler görmeyiz. Fransa, Almanya gibi yerleri televizyondan izliyorum ve şoklardayım. Bunlar kapitalizmin, liberalizmin, ya da neoliberalizmin payitahtları ve her yer kapalı.

Kimse çalışmıyor. Hayalet şehre dönüşmüşler. Bir ay sonra tarım başlamazsa insanlar ne yiyip içecek? Sokağa çıkma yasağını doğru buluyorum ve kapsamının genişletilmesini umuyorum. Herkese sabır diliyorum.

Ediz Hun - 79 yaşında

Bu virüsün hakkından hep birlikte geleceğiz

İnsanların evinde internet, teknoloji her şey var. Evde kalmak bu kadar da zor olmamalı. Bilime inanmak lazım. Bu pandemi kısa sürede bitmese de azalacaktır. Bizler de kurallara uymak ve kendimizi düşünmek zorundayız. Doktorlarımız çok çalışkan. Alkıştan ötesini hak ediyorlar. Birbirimizi kırmadan, çok da evhamlı olmadan sabırla bu süreci atlatacağız. Bu virüsün hakkından hep birlikte geleceğiz. Biz İtalya gibi olmayacağız.

Selami Şahin - 71 yaşında

30 yaşında olsaydım da evden çıkmazdım

İnsanlar kedine iyi bakarsa ve mesafe koyarsa kısa sürede bu zor zamanı aşacağız. Marketten bir şey alacaksanız da hemen eve dönün. Kalabalığa girmeyin, sahillerde yürüyüş yapmayın. 30 yaşında olsaydım da evden çıkmazdım. Yaşlı faşizmine de artık bir son verelim. Ayıptır.

Sokakta yaşlı bir insanımızı gördüğünüzde gönüllerini alarak, tatlı dille evlerinden çıkmalarının kendi sağlıkları için tehlikeli olduğunu anlatın ve varsa ihtiyaçlarını karşılayın. Ekonomi de iyi değil. 14 konserim iptal edildi. Sadece biz değil tüm sektörler darbe aldı. Ama bunu aşacağız. Yeter ki kimse ölmesin.

Fatma Girik - 73 yaşında

Hiç karamsar değilim, biz bunu da aşarız

Tabii ki evde kalacağız, tabii ki sokağa çıkmayacağız. Bunu sadece bizler değil, bizden çok daha küçük olanlar da yapmalı. Bu virüs yüzünden genç insanlar da hayatını kaybetti. Çok dikkatli olmalıyız.

Sadece kendimizi değil, ailemizi, çevremizi, komşularımızı dinleyeceğiz. Yıllardır çalışan insanlar bu süreci kısa bir kafa dinleme olarak görsün. Evde aileleriyle kaliteli vakit geçirsinler. Hiç karamsar değilim. Biz bunu da aşarız.

İlber Ortaylı - 71 yaşında

Evde oturmak kolay değil ama oturuyorum

Bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğu ya da insana ne yaptığı benim uzmanlık alanım değil. Bu işi konuşacak kişiler tıpçılardır. Sokağa çıkma yasağı alındıysa uyulmalı. Bunu kimse zaten tartışamaz. Evde oturmak da kolay bir şey değil ama oturuyorum. Başka çaresi yok. Ben tek başına yürüyüş yapmayı çok severim fakat bu süreçte biraz dişimizi sıkacağız.

Türkan Şoray - 74 yaşında

Bugünleri atlattığımız zaman birbirimize daha çok sarılacağız

Bu bir afet ve eminim ki geçecek. Dualarım, ülkemin ve tüm dünyanın en az zararı görerek bu afetten kurtulması adına. En az korona kadar aklımı meşgul eden düşünce de ihtiyaç sahiplerinin bu zor durumda ne yapacaklarıdır. Bunların dışında, lütfen olabildiğince, zorunlu olmadığımız sürece sokağa çıkmayalım.

65 yaşın üstünde olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı tamamen onları ve bizi koruma üzerine alınmış bir karar. Bu karara herkesin uymasını diliyorum. Beslenmemize imkanlarımız ölçüsünde dikkat etmeyi de ihmal etmeyelim.

Yakınlarımızı birbirimizden uzak durarak, telefonla görüşerek koruyalım. Bu günleri atlattığımızda birbirimize daha çok sarılacağız.

Aydemir Akbaş - 84 yaşında

Kendimi yaşlı hissetmiyorum ama yine de sokağa çıkmıyorum

Bazı insanların hâlâ dünya umurunda değil ve vurdumduymazlıkta ısrar ediyorlar. Daha kimse işin ciddiyetinde değil. Biraz daha yayılınca görecekler. İşte İtalya örneği gözümüzün önünde... Kendimi yaşlı hissetmiyorum ama yine de sokağa çıkmıyorum. Bu süreçte senaryo yazıyorum.

Haldun Dormen - 91 yaşında

Bu süreçte bir oyun yazdım

Bizim bu savaşı kazanmamız lazım. Sokağa çıkmamak da bunun ilk hamlesi bence. İnsanlar evden de çalışabiliyor. Mesela ben çalışıyorum, boş durmuyorum. Zamanımı kaliteli işlere harcıyorum. Bu süreçte hiç aklımda yokken bir oyun yazmaya başladım ve onu bitirdim. “Bana bir şey olmaz” keyfiyle sokağa çıkmayın. Herkese bir şey olur.