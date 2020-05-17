Türkiye 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı

Türkiye

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkış izni saat 12.00 itibariyle başlarken 18.00'e kadar devam edecek.

17 Mayıs 2020, Pazar 12:05 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, geçen hafta verilen 4 saatlik iznin ardından bu hafta sıcak havadan etkilenmemeleri için yeniden düzenlenen saatte sokağa çıkabilecekler. 65 yaş üstünün sokağa çıkış izni saat 12.00 itibariyle başlarken 18.00'e kadar devam edecek.

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