65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, geçen hafta verilen 4 saatlik iznin ardından bu hafta sıcak havadan etkilenmemeleri için yeniden düzenlenen saatte sokağa çıkabilecekler. 65 yaş üstünün sokağa çıkış izni saat 12.00 itibariyle başlarken 18.00'e kadar devam edecek.



