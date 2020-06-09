65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısıtlama masada

“Sosyal mesafeli” ve önlemlerin alınacak yapılacak kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek. Corona virüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez yüz yüze kabine toplantısına katılacak. Kabine toplantısında 1 Haziran normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri gözden geçirilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, corona virüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verecek. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirilecek.

Düğün sezonu başlayacak mı?

Ağustos’ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.

Hürriyet- Erdinç Çelikkan





İlgili Haberler Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı



