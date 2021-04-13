Türkiye 65 yaş üstü ve 18 yaş altına ulaşım yasağı! İBB açıkladı

65 yaş üstü ve 18 yaş altına ulaşım yasağı! İBB açıkladı

Türkiye

65 yaş üstü ve 18 yaş altına ulaşım yasağı! İBB açıkladı

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım için yeni kararların alındığını duyurdu. İşte detaylar...

13 Nisan 2021, Salı 21:52 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.

Twitter'dan paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbullu hemşerilerimizin dikkatine. Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır." notunu düştü.

İşte İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararları:

İBB olarak, toplu ulaşımda yarın itibarıyla "yoğun saat" uygulamasına geçilecektir.

Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbul kartları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.

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