Kritik Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme dönemi kararlarını açıkladı. Vatandaşlar birçok konuyu merak edip araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilir? 65 yaş kısıtlaması bitiyor mu?

İşte kabine toplantısında alınan önemli kararlar...

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek. Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli şehirlerde genişletilecektir.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü 20 yaş altı vatandaşlarımızla ilgili düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.