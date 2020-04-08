65 yaş üstüne kolonya ve maske dağıtımı başladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu.
08 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, dün maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek adreslere götürüldü. Paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, “Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur” ifadeleri yer aldı.