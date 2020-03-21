Türkiye 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi

Türkiye

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi

Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

21 Mart 2020, Cumartesi 19:24 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11’inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27’nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." denildi.



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