65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Aşı olanlar...
65 yaş üstü vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi sonrası sokağa çıkma yasağını merak ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma bitince- 17 Mayıs sonrası 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Aşı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesinde 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yapıldı. 2 doz aşı olan 65 yaş üstü vatandaşlar 17 Mayıs'tan sonra sokağa çıkabilecek mi? İşte son dakika haberinin detayları....
16 Mayıs 2021, Pazar 11:05 Son Güncelleme:
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Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
İşte İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesinde 65 yaş yaş üstü için sokağa çıkma yasağı-kısıtlaması açıklaması:
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.