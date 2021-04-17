65 yaş üzerine aşı kartı talebi

65 yaş üzerinde yüzde 73 gibi bir aşılama oranı olduğuna dikkat çeken Kurugöl, şunları söyledi: “Bu istenilenin, olması gerekenin altında bir oran. Yine başlatılan kısmi kapanma kararı ile 65 yaş üzeri kişilere bir takım kısıtlamalar da getirildi. Ama bu kısıtlamada aşılı ve aşısız olanlar arasında hiçbir ayrım yok. Aşı olan da aynı kısıtlamaya tabi tutuluyor. Oysa biz biliyoruz ki aşılı olan 65 yaş üzeri kişilerde ağır hastalık riski çok düşük. İki doz aşısı da tamamlanmış 65 yaş üstü kişilere bir aşı kartı verilmesi ve aşı kartı olanların kısıtlamalardan muaf tutulmaları, aşı olmayanların ise kısıtlanması gerekir. Böylece bu uygulamayla insanları aşılamaya teşvik etmiş oluruz. Hatta daha sonra diğer gruplara da aynı uygulama yapılabilir.

TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL

Salgının yavaşlaması için insan hareketliliğinin azalması şart. Şu anda uygulanan kısmi kapanma insan hareketliliğini yeterli derecede azaltmadığı için 15 gün sonra vaka sayısının ve ölüm sayısının çok değişeceğini sanmıyorum. Gönül isterdi ki bayramı da içine alacak şekilde tam kapama olsun ve birlikte hızlı aşılama yapılsın. Bu olsaydı vaka sayılarını azaltma şansımız olacaktı.” (Hürriyet)