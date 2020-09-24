Türkiye 65 yaş üzerine toplu taşımada 4 saatlik kısıtlama

65 yaş üzerine toplu taşımada 4 saatlik kısıtlama

Türkiye

65 yaş üzerine toplu taşımada 4 saatlik kısıtlama

Bartın Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 16.00 ile 20.00 arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasını kısıtladı.

24 Eylül 2020, Perşembe 19:24 Son Güncelleme:
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Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, kentteki koronavirüs salgınından en fazla etkilenen yaş grubundakilerin 65 yaş üzeri olması nedeniyle şehir içi toplu taşıma araçlarının en yoğun olduğu 16.00 ile 20.00 saatleri arasında araçları kullanmamalarına karar verdi. Daha önce alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dışarı çıkmalarına izin verilirken, belirtilen sokağa çıkma saatleri dışında sokakta bulunmamaları hususunda kolluk birimlerince gerekli denetimlerin hassasiyetle yapılması kararı alındı.

DHA

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