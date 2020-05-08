65 yaş ve üstü vatandaşlara bu pazar 4 saat yasak yok

Bu hafta başında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılan değerlendirme ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençlerin 1 günlük sokağa çıkmalarına izin verildi.

Konuya ilişkin yayımlanan genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençler ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında aynı koşullarla bu imkandan yararlanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruba süreli de olsa sokağa çıkma imkanı tanıyan uygulama ilk olarak kabine toplantısının ardından, “İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızadır” ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu.

Mahalle sınırlarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu gruplara, “yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildiğini” söyledi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından ise özellikle gençler arasında, “Yürüme mesafesi nedir?” sorusu gündem oldu. Arama motorlarında yoğun şekilde bu kavram araştırıldı.

Hükümet kaynakları ise, yayımlanan genelgede de açıklık getirilmeyen “yürüme mesafesi” konusunda Milliyet’e, “Vatandaşlarımız oturdukları evlerinin yani ikametgahlarının çevresinde yürüyebilecek” bilgisini verdi. Buna göre, günler sonra sokağa çıkabilecek bu gruptaki vatandaşlar en fazla mahallelerinin sınırları içinde yürüyebilecek. Bu vatandaşlara başka bir mahalle ve semte gitmemeleri konusunda uyarılar yapılacak.

‘Refakatçi isteyebilirsiniz’

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, özellikle yürüme problemi bulunan ve kronik rahatsızlığı olanların refakatçi olmadan dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Kayhan, eğer yalnız yaşıyorlarsa da 112, 155 ve 156 numaraları aranarak Vefa Sosyal Destek gruplarından refakatçi desteği talep edilebileceğini kaydetti. Yaşlıların acil durumlarda kullanmaları gereken ilaçları yanlarına almalarını tavsiye eden Kayhan, “Birden yoğun hareketliliğe girmeyin kademeli yürüyüş yapıp ara ara dinlenin ve yeterince sıvı alın” dedi.

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