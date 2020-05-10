Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.

Beyoğlu'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü.

Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki kişinin ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü.

Dolapdere'de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi "Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. 50 gündür evdeyim, mağduriyetim var"dedi.

65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

"Maske takmayı ihmal etmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 4 saatliğine sokağa çıkmalarına müsaade edilen yaşlı vatandaşlarımıza maske takmayı unutmamaları yönünde çağrısını yineledi.





Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Corona virüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.Vatandaşlarımızın sorumluluğunu yerine getirdiği ve maske takmayı ihmal etmediği de görüntülendi.











