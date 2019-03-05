650 bin çocukla araştırma yapıldı: Aşı, otizme neden olmuyor!

Tüm dünyada olduğu gibi aşı karşıtı söylemler sürerken aşı karşıtlarının otizmle ilgili iddialarına yeni bir çalışma ile yanıt geldi.

Annals of Internal Medicine dergisinde dün yayınlanan çalışma bu alanda şu ana kadarki en büyük araştırmalardan birini içeriyor. Kızamık Kabakulak Kızamıkçık aşısının (MMR) çocuklarda otizmi artırıp artırmadığıyla ilgili yapılan çalışmada Danimarka'da 1999'dan 31 Aralık 2010'a kadar doğmuş 657 bin 461 çocuk izlendi.

BAĞLANTI BULAMADILAR!

Danimarkalı araştırmacılar, otizmi geliştirme riski daha yüksek olan çocuklara odaklandıklarında bile MMR aşısı ve otizm arasında bir bağlantı bulamadılar.

Araştırmacılar MMR aşısı alan alt grupların hiçbirinde otizm açısından herhangi bir risk olmadığını buldu. Hatta ilginç bir şekilde, aşının kızlarda ve 1999-2001 yılları arasında doğan çocuklarda otizm riskinin biraz daha düşük olduğunu bile belirtti.

'HİÇBİR FARK YOK'

Baş araştırmacısı Anders Hviid, "650 binden fazla Danimarkalı çocukta yapılan bir çalışmada aşılanmış ve aşılanmamış olanlarda otizm riski açısından bir fark yoktu" dedi.

AŞI-OTİZM TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

MMR aşısının kızamık bileşeninin otizmle bağlantılı olabileceği fikri, Lancet dergisinde yer alan küçük ve şu an geri çekilmiş 1998 tarihli bir çalışma ile başladı.