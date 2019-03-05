Aşı karşıtlarının "Aşı, otizme yol açıyor" iddialarına Danimarka'da yapılan çok kapsamlı bir çalışma cevap oldu.

Annals of Internal Medicine dergisinde dün yayınlanan çalışma, kızamık kabakulak kızamıkçık aşısının (MMR) çocuklarda otizmi artırıp artırmadığıyla ilgili bu zamana kadar yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri.

BAĞLANTI BULAMADILAR!

Bu araştırma kapsamında Danimarka'da 1999'dan 31 Aralık 2010'a kadar doğmuş 657 bin 461 çocuk değerlendirildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise çok çarpıcıydı. Araştırmada otizmi geliştirme riski daha yüksek olan çocuklarda bile MMR aşısı ve otizm arasında bir bağlantı bulunamadı. Bunun yanı sıra bu aşıyı olan çocukların hiçbirinde otizm açısından risk görülmediği belirtildi. Hatta 1999-2001 yılları doğup aşı olmuş çocuklarda otizm görülme riskinin diğerlerine göre biraz daha düşük olduğu ortaya konuldu.

'HİÇBİR FARK YOK'

Araştırma grubunun başında yer alan Anders Hviid, "650 binden fazla Danimarkalı çocukla çalışma yapıldı. Aşılanmış ile aşılanmamış olanlar arasında otizm riski açısından hiçbir fark yok" dedi.

YILDA 2 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Öksürme ve aksırmayla yayılan kızamık virüsü 2 saat ortamda canlı kalıyor. Aşılanmayan bireylerin yüzde 90’ını etkiliyor. Dünyada her yıl çoğu 5-9 yaş arası çocuk, 2 milyon kişi kızamık yüzünden ölüyor.



