HÜLYA ÇAYLAK

650 milyon TL’lik yatırımla hayata geçen ‘Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort’la yabancı turistlerin bölgeye çekilmesi ve buradaki kalış süresinin 1.5-2 günden 3 güne çıkarılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

İstanbul, Marmaris ve Van’da toplam 8 otelle hizmet verdiklerini belirten Elite World Hotels Başkanı Coşkun Elik, 44 dönüm arazide 500 oda kapasiteli Elite World Sapanca’da bölgenin ilk ve tek biyolojik göleti, Türkiye’nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu, 8 bin 500 metrekare ile Türkiye’nin en büyük wellness ve Türkiye’de bir ilk olan 5-15 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren SPA’mız var” dedi.

KONGRELERİ ÇEKECEK

Kongre turizmiyle Sapanca’da katma değerli ziyaretçi profili yaratacaklarını belirten Çoşkun Elik, “Otelimizde toplam 2 bin 200 metrekare sütunsuz 1 kongre ve 18 farklı büyüklükte 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonlarımız var. Farklı illerde gerçekleşen kongreleri Sapanca’ya kazandıracağız. Şimdiden 2020’de Antalya’da yapılması planlanan bazı kongreleri burada yapmak için anlaştık” diye konuştu.

YENİ MEZUNLARA İŞ

Yeni otelin başta Sapanca olmak üzere; Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde yaşayan çalışanlar ile birlikte 428 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Coşkun Elik, ağırlıklı turizm ve otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlar ile çalıştıklarını belirtti. Bölgeye sağladıkları istihdam desteğini artırmaya devam edeceklerini aktaran Elik, Sapanca yatırımlarının bölge halkının da ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Oteli yaptıkları alanda hiçbir ağacın kesilmediğini söyleyen Coşkun Elik, “Peyzaj çalışmaları sırasında 600 ağaç ektik. Ayrıca Leed (yeşil bina) sertifikası alarak enerji ve çevre dostu bir proje olduğumuzu da kanıtladık” dedi.

RUSYA’YA iKi OTEL

Yeni yatırımlarla da ilgili bilgi veren Coşkun Elik şunları söyledi: “2023’te Rusya’da 600 ve 200 odalı olmak üzere 2 otel inşa etmeyi planlıyoruz. Bu iki projenin maliyeti yaklaşık 150 milyon dolar. Türkiye’nin de ekonomisine güveniyoruz. 2020 itibarıyla franchise (bayilik) vermeye başlayacağız. Yurtdışından da bayilik talebi aldık. Ayrıca 5 yıl içerisinde bir alt marka yaratacağız. Yine şehir oteli markası olacak.”