Türkiye 650 yıllık İncil'i satmaya çalışırken yakalandılar

650 yıllık İncil'i satmaya çalışırken yakalandılar

Türkiye

650 yıllık İncil'i satmaya çalışırken yakalandılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 3 milyon dolara satışa çıkarılan 650 yıllık İncil ele geçirdi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 02:04 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 milyon dolara satılık İncil ihbarını alan jandarma ekipleri alıcı kılığına girdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İncil’i 3 milyon dolara satmak isteyen satıcılarla iletişime geçti. Operasyon kapsamında şüphelilerle buluşan alıcı kılığındaki jandarma ekipleri M.D. ve K.T.'yi yakaladı.

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Ceylan derisinden yapılmış İncil muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ (İHA)

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