657 bin işsize ödeme

Bu yılın ilk dört ayında toplam 2 milyar 646 milyon liralık işsizlik ödemesi yapıldı

17 Mayıs 2019, Cuma 08:00
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657 bin işsize ödeme

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından nisan ayında 657 bin 387 kişi için 654.5 milyon liralık ödeme yapıldı.

Yılın ilk 4 ayında ise ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış yaşandı. Yine ilk 4 ayda 92.3 milyon liralık kısa çalışma ödeneği verildi.

Kısa çalışma ödeneği geçici olarak kısmen veya tamamen üretimini durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan sıkıntılı dönemi atlatmalarına olanak sağlıyor.

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