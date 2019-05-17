657 bin işsize ödeme

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından nisan ayında 657 bin 387 kişi için 654.5 milyon liralık ödeme yapıldı.

Yılın ilk 4 ayında ise ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış yaşandı. Yine ilk 4 ayda 92.3 milyon liralık kısa çalışma ödeneği verildi.

Kısa çalışma ödeneği geçici olarak kısmen veya tamamen üretimini durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan sıkıntılı dönemi atlatmalarına olanak sağlıyor.