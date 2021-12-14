Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 66 nerenin plaka kodu? 66 plaka hangi şehir? 66 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

66 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

66 plaka kodunun hangi ile ait olduğuna dair pek çok vatandaşımız merak etmektedir. 66 plaka kodunun kullanıldığı ilimiz Yozgat ilidir. Yozgat iline kayıtlı bütün motorlu taşıtların plakasında kullanılan plaka kodu 66'dır. Yozgat ilinin bütün ilçelerinde de bu kod plakalarda yer alır. Çünkü plaka kodları illerin bütün ilçelerinde aynı şekilde kullanılırlar.



