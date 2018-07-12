66 yaşındaki İngiliz kadın semt pazarında kayboldu

Gezmek ve alışveriş yapmak Susan Brown, kızı ve arkadaşları öğle saatlerinde Manavgat perşembe pazarına gitti.

Gözyaşı döken Susan Brown’un kızı Lindsey Brown, “Annem bizim yanımızdan ayrılıp bir markete girdi. Biz ilerledik. Gittiğimiz turla birlikte otele döndüğümüzde annemin olmadığını gördük.

2-3 saat bekledikten sonra aramak için perşembe pazarına geldik. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Annemi görenlerin yerini bildirmesini istiyorum” dedi.

7 SAAT SONRA OTELE DÖNDÜ

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarının bildirilmesinin ardından ise arama çalışmaları başladı. Ancak Susan Brown yaklaşık 7 saat boyunca bulunamadı. Polis arama çalışmalarını sürdürürken sevindiren haber ailenin konakladığı otelden geldi. Susan Brown'un sigara almak için girdiği marketten çıktıktan sonra yönünü kaybettiği ve yakınlarının bulunduğu tarafın ters yönüne gittiği, bir süre dolaşıp yakınlarını aradıktan sonra kaldığı otelin ismini söyleyip tarifini alarak şehiriçi toplu ulaşım minibüslerine binerek otele geldiği bildirildi.



