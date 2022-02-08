Türkiye 67 metre yükseklikten düştüler! Cansız bedenlerine ulaşıldı...

67 metre yükseklikten düştüler! Cansız bedenlerine ulaşıldı...

Türkiye

67 metre yükseklikten düştüler! Cansız bedenlerine ulaşıldı...

Artvin Hopa'da 67 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan kamyonetteki iki kişi hayatını kaybetti. Öte yandan kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

08 Şubat 2022, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Esenkıyı köyünün Kanlıdere mevki'inde meydana geldi. 08 EC 370 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Volkan Kara (43), Kanlıdere mevki'ine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince 67 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Takla atan araç içinde bulunan sürücü Volkan Kara ve Yakup Adalı (58) kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD, HOPAK, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından iki arkadaşın cansız bedenleri 2 saatlik çalışmanın ardından uçurumdan çıkartıldı.

Volkan Kara ve Yakup Adalı’nın cenazeleri Hopa Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

İHA


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