67 milyon lira ya bana çıkarsa!

HAYALİ BİLE ÇOK BÜYÜK İKRAMİYE

Günümüzde para çok önemli. 66 küsur milyon TL’yi aşan bu seviye de herkes için çok iyi bir ikramiye. Hayalini kurmak bile başlı başına bir iş. Bu çekilişten kazanılacak ikramiye ile çok şey yapılır. Çocuklarımın çocuklarını bile garanti altına alabilirim. Büyük ikramiyenin çıkması halinde ilk önceliğim borçlarımdan kurtulmak. Daha sonra kendimin, ailemin ve çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamak. Kendi ihtiyaçlarımın yanı sıra mutlaka hayır işlerinde de bulunurum. Hayallerim şimdilik bunlar. Uğurlu rakamlarım yok. Ben oyun olarak Kazı Kazan oyunlarını severim. Sayısal’ı da genelde terminale oynatıyorum. Makineden çıkan kupanla şansımı arıyorum. Büyük ikramiye veren Çılgın Sayısal Loto’nun yanı sıra zaman zaman Kazı Kazan ‘ın Altın oyununu da oynuyorum. Kartları kazımanın eğlenceli bir tarafı da var.

ÖNCELİKLE İŞLERİMİ BÜYÜTÜRÜM

Tugay Çavdar (23): Ben konservatuar mezunuyum ve sanat merkezim var. Burada müzik, resim, dans kursları düzenliyorum. Büyük ikramiye bana çıkarsa ilk olarak iş yerimi büyütürüm. Daha geniş kitlelere ulaşabilecek bir sanat merkezi kurmak istiyorum. Daha sonra ev, araba gibi ihtiyaçlarımı karşılamak istiyorum. Aileme yardımcı olmak istiyorum. Meblağ bayağı büyük olduğu için yardımlarda da bulunurum. Hayır işleri yaparım. Çılgın Sayısal Loto dışında Süper Loto da favori oyunum. Bu ikisini her hafta oynamaya çalışıyorum. Herhangi bir uğurlu rakamım yok. Genelde kuponlarımı bayideki terminale oynatıyorum. Şansıma hangi sayılar gelirse onun uğurum olduğuna inanırım.