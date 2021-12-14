Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 67 nerenin plaka kodu? 67 plaka hangi şehir? 67 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

67 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Ülkemizdeki plaka kodları şehir isimlerinin alfabetik sıralanması sonucu oluşturulmuş kodlardır. Ancak ülkemizdeki bazı şehirler daha sonradan şehir olma hakkı elde ettiklerinden alfabetik sıralamaya uygun olmayabilirler. Bu durum o ilin şehir olma hakkı kazandığı tarih ile doğrudan ilişkilidir. 67 plaka kodunun ait olduğu ilimiz Zonguldak ili olarak belirlenmiştir.



