Türkiye 68 mahkumun öldüğü hapishanede isyan bastırıldı

68 mahkumun öldüğü hapishanede isyan bastırıldı

Türkiye

68 mahkumun öldüğü hapishanede isyan bastırıldı

Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmalarda 68 mahkumun hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik güçleri isyanın bastırıldığını açıkladı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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Ekvadorlu yetkililer, güvenlik güçlerinin ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesinde kontrolü tamamen sağladığını kaydetti.

Hapishanenin bulunduğu alanda geniş çaplı önlemler alan asker ve polis, mahkum yakınlarının güvenlik bariyerini geçmesine izin vermedi.

DEVLET BAŞKANINDAN AİLELERE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Yakınlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum. Halkı korumak, cezaevlerindeki düzeni sağlamak ve terörle mücadele etmek için anayasal araçlara ihtiyacımız var. Kaostan kazanç sağlayan sadece mafyalardır." ifadesini kullandı.

Cezaevinde 13 Kasım'da çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığı belirtilen çatışmalarda 68 mahkum ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Lasso, 31 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

İki ayrı cezaevinde 23 Temmuz'da mahkumlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

En son 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.

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