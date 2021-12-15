Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 68 nerenin plaka kodu? 68 plaka hangi şehir? 68 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

68 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

68 plaka kodunun hangi ilimize ait olduğu merak konusudur. Bilindiği gibi plaka kodları 1962 yılında yayınlanan bir yönetmelikle illerin alfabetik olarak sıralanmasına göre düzenlenmiştir. O zaman ki il sayısına uygun şekilde düzenlemeler yapılmış ve hayata geçirilmiştir.

Fakat Mersin ve Kahramanmaraş gibi bazı illerimizin o tarihten sonra isim değişikliği yaşamasıyla bu düzende bir değişiklik olmuştur. Düzenlemedeki bir değişiklikte 1962 yılından sonra il olma hakkı kazanan ilçeler nedeniyle olmaktadır. 68 plaka kodu da alfabetik düzene uygun olmadığından merak edilen plaka kodları arasındadır. 68 plaka kodu Aksaray ilimizin plaka kodu olarak belirlenmiştir.



