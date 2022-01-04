San Diego Polis Teşkilatı'ndan pazartesi yapılan açıklamada, San Diego'nun doğusunda yaklaşık 25 dakikalık mesafede yer alan Santee'den Martin Andara'nın sabah 6.23'te Old Town Trolley İstasyonu tramvay platformunda, "hareketsiz ve vücudunun üst kısmı belirgin biçimde travmalı bir halde bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Dedektifler, güneye giden bir tramvaydan yeni inmiş maktul ve şüpheli platformda yürürken, şüpheli kişinin herhangi bir tahrik olmaksızın Andara'yı yaklaşan bir trenin altına ittiğini öğrendi" dendi.

Ayrıca, Andara'nın "geçen trenin yan tarafına çarpmasının yaralarına sebebiyet verdiği" ifade edildi.

Polis beyaz tenli, 20'li yaşlarda, 170 ile 175 cm arasında ve ince yapılı olduğunu, kapüşonlu siyah kazak ve koyu renkli pantolon giydiğini belirttiği şüphelinin yayan halde kaçtığını söyledi.

Şüpheli, pazartesi itibarıyla henüz yakalanmamıştı.