Dünya 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

Dünya

68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Lagos şehrinde 68 yaşında bir kadının, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurduğu bildirildi.

20 Nisan 2020, Pazartesi 21:56 Son Güncelleme:
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Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi (LUTH) Başkanı Wasiu Adeyemo, basına yaptığı açıklamada, tüp bebek tedavisiyle hamile kalan 68 yaşındaki bir kadının ikizlerini sağlıklı şekilde dünyaya getirdiğini belirtti. Adeyemo, kadının hayatında ilk kez hamile kaldığını ve 37. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiğini kaydetti. Adeyemo, bu olayın Nijerya ve Afrika’da ilk olduğunu ifade etti.

AA

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