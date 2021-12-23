Türkiye 68 yaşındaki kadın kamyometin altında can verdi

68 yaşındaki kadın kamyometin altında can verdi

Türkiye

68 yaşındaki kadın kamyometin altında can verdi

Antalya’da 68 yaşındaki Dürdane Eser geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ve olay yerine gelen Eser'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

23 Aralık 2021, Perşembe 17:31 Son Güncelleme:
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Antalya’da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Dürdane Eser (68), hayatını kaybetti. Haberi alıp olay yerine gelen Selim Eser (70) ile fenalaşan araç sürücü ve kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2340'ıncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), 15 NU 867 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmekte olan Dürdane Eser'i fark etmedi. Eser'in kamyonetin altında kaldığını görenler, şoförü uyarıp aracı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleriyle mahalleli tarafından aracın altından çıkarılan Eser'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.



Eser'in ölümüyle fenalık geçiren sürücü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diye gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, ekip aracına alınıp polis merkezine götürüldü.

Olayı duyup gelen Selim Eser ise eşinin cesedine sarılıp ağladı. Polisler tarafından teskin edilmeye çalışılan Eser, "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi" diyerek, gözyaşı döktü. Eser'in yakınları da bu sırada kamyoneti tekmeledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dürdane Eser'in cenazesi, adli tıp kurumuna götürüldü.

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