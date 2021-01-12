68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti... İdam son anda durduruldu!

ABD'de bir mahkeme, ülkedeki tek federal kadın idam mahkumu Lisa Montgomery'nin cezasının infazını durdurdu. Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı.

52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giymişti.

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın.

Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

'Beyin hasarlı doğdu'

2007'de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery'nin cezası bugün Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti.

İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı.

Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.

Yargıç da Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi.

CNN, savcılığın bu kararı temyiz edeceğini duyurdu.

Lisa Montgomery'nin cezası ikinci kez erteleniyor.

Montgomery'nin Aralık sonunda idam edilmesi planlanıyordu. Ancak avukatının Covid-19'a yakalanması nedeniyle infaz ertelenmişti.

ABD'de Bonnie Heady adlı bir idam mahkumu, federal mahkeme kararıyla cezası infaz edilen son kadın olmuştu.

Heady'nin cezası 1953'te Missouri'de zehirli gazla infaz edilmişti.





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