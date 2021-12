1954 yılında ilk olarak yapılan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu. Bu yıl, 68'incisi düzenlenecek, dünya spor tarihinin en prestijli ve uzun soluklu ödül töreni olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri öncesinde adayların belirlenmesi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen spor yazarları ve spor insanları bir araya geldi.

Gillette'in Yılın Sporcusu Ödüllerinde 7 yıldır isim sponsorluğunu üstlendiği ve projede kullanılan her bir oyun sosyal sorumluluk projelerine katkı olarak dokunduğu Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, 2020 yılında 20 okuldan 15 bin öğrenciye spor ekipmanı bağışında bulunuldu.

BAKAN KASAPOĞLU: BAŞARILARIN ARKASINDA BÜYÜK EMEKLER VAR

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:

68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri adaylarının herkese hayırlı olmasını diliyorum. 68 yıl, dile kolay. Bu geleneğin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Organizasyonun bugünkü temsilcileri P&G ve Demirören ailesini de tebrik ediyor ve bu etkinliği nice senelere erişmesini temenni ediyorum. Spor, güçlü bir misyonunu ile taşıyan ve birleştiren bir olgu. Bir dinamizmi, sevgi iklimini doğuran bir unsur. Sporun gelişmesi, tabana yayılması ve herkesin spora erişimi, bizim bakanlık olarak en öncelikli gündemimiz. Ülkemizin geldiği nokta itibarıyla son süreçte sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile Türkiyenin dört bir yanında sporda ciddi ve büyük bir fiziksel bir altyapı var. Başarıların arkasında büyük emekler var. Başta sporcuların alın terleri, motivasyonları, inançları ve azimleri var. Bu işe gönül veren antrenörlerin emekleri var. Yöneticiler, federasyonlar, bakanlık teşkilatları, sporcuların aileleri gibi görünen görünmeyen kahramanlar var. 2020 Tokyo ve Paralimpik Oyunlarında bunun güzel sonuçlarını yaşadık. Bu güzel mutluluğu paylaştık. 2019 yılında bol başarılı bir süreç yaşadık. O zaman bu başarılanın öncü olduğunu ve bu başarıları olimpiyatlarda taçlandıracağımız belirtmiştim. Şimdi bu çıtayı yakaladık. 2020 Tokyo ve Paralimpik Oyunlarının süreci tüm sporcularımızın için öncü süreçti. 2024 ve sonraki süreçlerde bu başarıları sporcularımız çok yukarıları taşıyacaklarına inanıyorum. Her yıl kadın sayısı artan bir jüri var burada. Kadınları sporda daha güçlü ve görünür kılmanın mücadelesini veriyoruz. Spordaki kadın politikalarımızı güçlendirmek istiyoruz. Olimpiyatlarda ve Paralimpik Oyunlarda kadın sporcularımız hem kota mücadelelerinde hem de oyunlarda büyük başarı gösterdiler. Takım oyunlarında voleybol milli takımımızın ortaya koymuş olduğu başarılar ortada. Hafta sonu Voleybol Dünya Şampiyonasında bir takımımız şampiyon olurken diğer takımımız üçüncü olarak tamamlaması büyük başarı. Büyük mutluluklara yürüdüğümüz yol var. Bu başarıyı birlikte güçlendireceğimize inanıyorum. Bizler bu amaç doğrultunda yeter ki çabaya ortak olalım. Özellikle Türk sporu denilince birkaç spor branşının akla geldiği günlerden artık birçok branşın akla geldiği günlere geçtik. Sporda erişilebilirlik başarılı olduğumuz konu. Bunu daha da yükselteceğiz. Branş çeşitliliğini giderek arttıracağız. Okçuluktan, jimnastiğe, yüzmeden yeni branşlara yelken açacağız. İletişim camiasında futbolun elbette popüler branş olmasından dolayı ona uygun biçimde güçlü yönünü var. Ama Türkiyede birçok branşta bu ilgili hak eden pek çok başarı var. Pek çok genç ve başarılı sporcu arkadaşlarımız var. Bu anlamda onları daha güçlü motive etmek yolunda daha çok çalışmamız gerek. Devlet olarak, özel sektör olarak, farklı kurum ve kuruluşalar olarak bunu güçlendirmek zorundayız. Bu başarıları hak eden bir milletimiz var. Milletimizin olimpiyatlarda nasıl kenetlendiğini gördük. Bundan da büyük mutluluk duyduk ve büyük gurur yaşadık. Ben inanıyorum ki sporu tabana yayma politikamız, sporu erişilebilir kılma politikamız her geçen gün devam edecek. Hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda mücadele eden tüm sporcu kardeşlerimi, ailelerimizi tebrik ediyorum. 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri adaylarının da hayırlı olmasını diliyorum."

YILDIRIM DEMİRÖREN: HER GEÇEN SENE BÜYÜYEN BİR ORGANİZASYON YAŞIYORUZ

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Öncelikle sayın bakanımız, değerli başkanlarımız ve sporun kıymetli isimlerle buluşmaktan çok mutluyuz. Sayın bakanımıza da her yıl bu toplantıya katıldığı ve büyük katkı sağladığı için teşekkür ediyorum. Her geçen sene büyüyen bir organizasyon yaşıyoruz. Hanımefendi katılımcılarımızı da gördükçe çok mutlu oluyorum. Bunun devam etmesini de temenni ediyorum şeklinde konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: BU JÜRİDE BU KADAR HANIMEFENDİ OLMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 68 yıldır sürdürülen bu organizasyon için Milliyet ve Gillette ailelerine spor adına teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneksel hale gelen bir organizasyonu 68 yıl sürdürmek büyük başarı. Bugün, erkek futbolundan ziyade kadın futbolunda konuşmak istiyorum. Bu jüride bu kadar hanımefendi olması beni çok mutlu ediyor. Artık bizler kadın futbolunun da konuşulmasını istiyoruz. Kadın Süper Ligi başladı. Çok sayıda müracaat adlık ki iki gruba ayrıma zorunda kaldık. Maçlarımız da başladı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oldu. Güzel başlangıç oldu. Umarım güzel de sonu olacak. Milli takımımıza güzel futbolcular da yetiştirecek. Milliyet ailesine de kadın futboluna gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım bu ödülün 100'üncü yılında kadın futbolcularımızı daha sık görürüz bu listede diye konuştu.

TANKUT TURNAOĞLU: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GILLETTE'İ ORTAK PAYDAŞTA BULUŞTURUYORUZ

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise şöyle konuştu:

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak çıktığımız bu serüvende, 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödüllerinin, bu yıl 7. kez paydaşı olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Her sporcuya, her kuruma ulaşmak; başarılarının arkasında bir destekçisi olma yolunda hızımızı kesmeden devam ediyoruz. P&G olarak bünyemizdeki markalarımızla, dünya çapında 5 milyara yakın insanın yaşamına dokunuyoruz. P&G olarak sadece ürünlerimizin odağında kalmayarak; sağlık, hijyen ve spor alanında da topluma fayda sağlayan birçok projede insanların yaşamlarına dokunmak ve hayatları iyileştirmek için tüm çabamızla çalışıyoruz. Sporu ise bu bağlamda çok önemli bir noktaya konumlandırıyoruz. Türkiyede faaliyet gösteren markalarımızdan, futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere alternatif spor dallarından, olimpik sporcularımıza kadar başarının ve mücadelenin bir paydaşı olmaya devam ediyoruz. P&G olarak Türkiyede spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Olimpik Hareketteki değerli iş ortağımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile özel iş birliklerine imza attık. P&Gnin lider erkek markası Gillette olarak da gücümüze inanarak; her zaman sporun bir paydaşı olmanın mutluluğunu yaşadık. A Milli Takım, E-Spor, bireysel sporcu sponsorluğu gibi anlaşmaların yanı sıra; İstanbulun üç güzide kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de kulüp lisans anlaşmalarına imza attık. Sporseverlerin verdiği her bir oyun değer kazanması adına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlunun liderliği ve tüm bakanlık ekibinin de desteği ile beraber, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ihtiyaç sahibi okullara spor malzemesi yardımı yaptık. Geçen sene pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sorunu yaşayan öğrencilerimize de Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tablet desteği sağladık. Son olarak 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreninde atılan her bir oyu ihtiyaç sahibi okullara malzeme desteği olarak dağıtıyoruz. Bu noktada amacımız; sporun bir paydaşı olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmak ve sporun iyileştirici gücü ile hareket ederek kalplere dokunmak.. Her yıl büyüyerek güçlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödüllerinin adaylarını belirlemek için burada toplandık. Siz değerli spor adamlarının bu projenin büyümesi ve desteklenmesi konusunda yapmış olduğunuz hamleler bizim için çok önemli. Bizler sporu çok seviyoruz ve bu oyunda olmayı, desteğimizi her geçen gün artırarak sürdüreceğimizi belirterek, tekrar siz çok kıymetli misafirlerimizle bugün burada yer almaktan dolayı duyduğum memnuniyeti şahsım ve P&G ailesi adına iletmek istiyorum."

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)