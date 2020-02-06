Türkiye 6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu

6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu

Türkiye

6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.

06 Şubat 2020, Perşembe 19:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, Malatya'da da can ve mal kaybına yol açtı. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştuğu görüldü. 1 ve 2 metre aralıklı yarıklar, yaklaşık 5 kilometrelik alanda bulunuyor.

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Yetti artık şamaroğlanınız değiliz biz sizin
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Anayasa Mahkemesi’nden “hukuk” çağrısı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Rusya ile bıçak sırtı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Van'da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi