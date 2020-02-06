6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.
06 Şubat 2020, Perşembe 19:34 Son Güncelleme:
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Elazığ Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, Malatya'da da can ve mal kaybına yol açtı. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştuğu görüldü. 1 ve 2 metre aralıklı yarıklar, yaklaşık 5 kilometrelik alanda bulunuyor.
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)